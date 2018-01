Z evropsko komisarko o pomenu digitalne preobrazbe

Ljubljana, 18. januarja - Za digitalno preobrazbo je treba med drugim prilagoditi zakonodajo in izobraževanje ter doseči, da bodo ljudje digitalne tehnologije sprejemali kot možnost za izboljšanje kakovosti življenja in poslovanja, so danes v Ljubljani ugotavljali v pogovoru z evropsko komisarko Marijo Gabriel in ministrom za javno upravo Borisom Koprivnikarjem.