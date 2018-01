Janis Joplin bi danes praznovala 75. rojstni dan

Ljubljana, 19. januarja - Ameriška pevka Janis Joplin, ki se je v zgodovino zapisala kot ena ključnih osebnosti glasbene in kulturne revolucije 60. let minulega stoletja, bi danes praznovala 75. rojstni dan. Življenje glasbene ikone, ki je na odru izpela lastno bolečino, je prezgodaj prekinil prevelik odmerek heroina. Umrla je na vrhuncu slave, stara 27 let.