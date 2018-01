Slovenija s pol milijona evrov podprla slovenske razvojne projekte v Afriki in Sloveniji

Ljubljana, 18. januarja - Generalni sekretar zunanjega ministrstva Damjan Bergant in predstavniki nevladnih organizacij Mirovni inštitut, Platforma Sloga, Slovenska karitas in Zavod Krog so danes podpisali pogodbe za sofinanciranje projektov, ki se bodo v obdobju od leta 2018 do 2020 izvajali v Afriki in Sloveniji. MZZ je projekte podprl v skupni vrednosti 545.000 evrov.