V Bruslju decembra lani le dobrih deset ur sonca

Bruselj, 18. januarja - Belgijci, ki so vajeni slabega vremena, so imeli decembra lani še manj sonca kot običajno. Vremenska postaja Unccle v Bruslju je v celem mesecu zabeležila le deset ur in 31 minut sonca. Lanski december je bil po navedbah belgijskega meteorološkega inštituta drugi "najtemnejši" mesec od leta 1887, ko so začeli beležiti podatke.