Policija lani obravnavala skoraj 900 nedovoljenih vstopov v državo

Ljubljana, 18. januarja - Slovenska policija je v lanskem letu do 12. decembra obravnavala skupaj 891 nedovoljenih vstopov na notranjih mejah z Italijo, Avstrijo, Madžarsko ter na notranji morski in zračni meji. Od tega je na meji z Italijo obravnavala 592 nedovoljenih vstopov, so sporočili z Urada vlade RS za komuniciranje (Ukom) po današnji seji vlade.