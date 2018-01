V Beogradu pokopali umorjenega Oliverja Ivanovića

Beograd, 18. januarja - Na pokopališču v Beogradu so danes pokopali vidnega politika kosovskih Srbov Oliverja Ivanovića, ki je bil ubit v torek v atentatu v Kosovski Mitrovici. Na zadnjo pot ga je pospremilo več tisoč ljudi, med njimi tudi visoki predstavniki političnega in javnega življenja iz Srbije in s Kosova.