Mineva 25 let od smrti nepozabno elegantne Audrey Hepburn

Ljubljana, 20. januarja - Številne mladenke še danes med obiskom New Yorka v črni obleki ter kavo in rogljičkom v roki postanejo pred znano draguljarno Tiffany na Manhattnu in se tako poklonijo Audrey Hepburn, eni največjih ikon v zgodovini filma. Vselej elegantna in prefinjena igralka in humanitarka ter vzornica številnih najstnic je umrla na današnji dan pred 25 leti.