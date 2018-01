Grabar-Kitarovićeva se je nepričakovano poklonila bošnjaškim in hrvaškim žrtvam v BiH

Zagreb, 18. januarja - Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je drugi dan uradnega obiska v Bosni in Hercegovini nenapovedano obiskala vasi Ahmići in Križančevo selo v osrednji Bosni. Tam se je poklonila Bošnjakom in Hrvatom, večinoma civilistom, umorjenim med spopadi Hrvaškega obrambnega sveta (HVO) in vojske BiH leta 1993.