Exit razglašen za najboljši evropski festival, nagrajen tudi Ment Ljubljana

Groningen, 18. januarja - Festival Exit je v sredo v nizozemskem Groningenu prejel prestižno nagrado za najboljši evropski festival. V svoji kategoriji je med 350 festivali iz 35 držav premagal velikane, kakršni so Glastonbury, Roskilde, Tomorrowland in Sziget. Za najboljši manjši in najboljši klubski festival v Evropi pa je bil razglašen slovenski Ment Ljubljana.