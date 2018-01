Poslanci SMC in SD vložili novelo zakona o enakih možnostih žensk in moških

Ljubljana, 18. januarja - Poslanec SMC Saša Tabaković je s podporo poslancev svoje poslanske skupine in SD vložil novelo zakona o enakih možnostih žensk in moških. Ta predvideva uveljavitev 40 odstotkov zastopanosti spolov v organih odločanja oseb javnega prava v tistem delu, ki se nanaša na delegiranje članov s strani ustanovitelja, so sporočili iz poslanske skupine SMC.