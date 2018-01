Festival Bi flamenko v CD bo ponudil zlitje tradicije in sodobnega

Ljubljana, 18. januarja - V Cankarjevem domu (CD) bo od 9. do 13. februarja potekala prva izdaja mednarodnega bienalnega festivala flamenka Bi flamenko, ki ga pripravljajo v sodelovanju z nizozemskim Flamenko bienalom. V Ljubljano bo pripeljala plesne in pevske zvezde flamenka, kot so Rocio Molina, Ana Morales in Diego Carrasco.