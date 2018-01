Tedenski pregled - svet od 19. do 25. 1.

Ljubljana, 26. januarja - Politična in gospodarska smetana se je zbrala v Davosu, kjer je bil največ pozornosti deležen ameriški predsedniki Donald Trump. Ta je že pred prihodom razburil z dvigom carin na sončne celice in pralne stroje. Nemški socialdemokrati so se izrekli za koalicijska pogajanja s konservativci. Turčija je začela operacijo proti Kurdom v Siriji.