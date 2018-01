Zbirko Nova lirika obogatila bosansko-hercegovska, urugvajska in češka poezija

Ljubljana, 18. januarja - Mladinska knjiga se ponaša s štirimi svežimi knjižnimi naslovi. Zbirko Nova lirika so obogatili bosansko-hercegovski pesnik Abdulah Sidran, urugvajski avtor Mario Benedetti in češki poet Vladimir Holan. Med novostmi je še kratki živalski roman priljubljenega nizozemskega pesnika in pisatelja Toona Tellegena, ki bo kmalu obiskal Slovenijo.