Nemški proizvajalci lani prodali manj piva

Berlin, 18. januarja - Nemški proizvajalci so lani prodali manj piva kot leta 2016. V tamkajšnjem združenju pivovarjev ocenjujejo, da so ga prodali okoli 9,4 milijarde litrov, medtem ko so ga leto prej okoli 9,6 milijarde litrov. Padec prodaje v združenju pripisujejo mokremu poletju in padcu v izvozu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.