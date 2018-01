V nasilnem dejanju na območju Kranjske Gore ena oseba poškodovana

Kranjska Gora, 18. januarja - Kranjskogorski policisti so danes obravnavali nasilno dejanje in povzročitev telesnih poškodb. Po prvih podatkih sta bili v dogodku udeleženi dve osebi, eno so zaradi poškodb odpeljali v zdravstveno ustanovo. Kriminalisti preiskavo vodijo v smeri kaznivega dejanja, v povezavi z dogodkom pa že obravnavajo eno osebo, so sporočili s PU Kranj.