V akciji ZPS dobavitelja elektrike in plina zamenjalo več kot 13.000 gospodinjstev

Ljubljana, 18. januarja - Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je zaključila drugo akcijo zamenjave dobavitelja elektrike in plina Zamenjaj in prihrani. V njej je sodelovalo 13.216 gospodinjstev, ki so v okviru kampanje skupaj prihranili več kot 1,2 milijona evrov. Kot so sporočili z ZPS, so zadovoljni z odzivom, tokrat so rezultati presegli njihova pričakovanja.