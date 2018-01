V nesreči na primorski avtocesti udeležena tovorno in osebni vozili

Ljubljana, 18. januarja - Na primorski avtocesti se je med Vrhniko in Logatcem proti Kopru zgodila prometna nesreča, v kateri so bili udeleženi tovorno in dve osebni vozili. Pri tem se je ena oseba poškodovala, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Posledice prometne nesreče so odstranili, še vedno je zastoj, poroča prometnoinformacijski center.