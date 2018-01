V Kamniku moški s kladivom razbijal okna in izložbe

Kamnik, 18. januarja - V jutranjih urah je v Kamniku po Šutni tekel moški, ki je s kladivom razbijal okna in izložbe na objektih ter uporabljal solzivec. Na kraju so kmalu posredovali policisti, ki so moškega tudi prijeli. Zaradi lažjih poškodb in samega zdravstvenega stanja so ga odpeljali v ljubljanski klinični center, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.