Prometna napoved do 26. januarja

Ljubljana, 18. januarja - Konec tedna ni pričakovati večjega povečanja prometa, po podatkih Agencije RS za okolje pa je napovedano spremenljivo vreme s plohami, nevihtami in snegom do nižin, zato Prometno-informacijski center voznike opozarja na previdnost na cestah ter na upoštevanje plužnih in posipnih služb.