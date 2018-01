Vlada potrdila protikorupcijsko novelo

Ljubljana, 18. januarja - Vlada je danes potrdila predlog novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Predlagane spremembe ustvarjajo pogoje za učinkovitejše delo KPK oziroma pravni okvir za dodatno krepitev vrednot in načel, kot so integriteta, odgovornost, transparentnost, vladavina prava in javni interes, je vlada objavila na omrežju Tumblr.