Metliški policisti obvladali vinjenega 23-letnega voznika

Metlika, 18. januarja - Policisti so ponoči v Metliki skušali zaustaviti 23-letnega voznika osebnega vozila, a ta ni upošteval svetlobnih in zvočnih signalov, pač pa je s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo in pri Rosalnicah zapeljal na njivo, kjer je z vozilom obstal. Ker je bil poleg vsega še alkoholiziran, so mu policisti napisali 2020 evrov globe.