Na Ajpesu odslej register dejanskih lastnikov

Ljubljana, 19. januarja - Na Ajpesu bo od danes na voljo vpogled v register dejanskih lastnikov, saj se je iztekel rok, do katerega so morale pravne osebe vanj vpisati podatke. Do četrtka opoldne je to storila slaba polovica od skupno 83.000 zavezancev. Urad za preprečevanje pranja denarja, ki izvaja nadzor, pričakuje, da bodo vsi zavezanci izpolnili obveznosti.