Ljubljana, 18. januarja - Na primorski avtocesti se je med Vrhniko in Logatcem proti Kopru zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena tovorno in osebno vozilo. Pri tem so se udeleženci nesreče poškodovali, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Zaprta sta vozni in počasni pas, nastajajo tudi že zastoji, poroča prometnoinformacijski center.