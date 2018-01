Zagreb, 18. januarja - Potopisec in fotograf Davor Rostuhar je kot prvi Hrvat peš osvojil Južni tečaj. V 48 dneh je povsem sam, brez dodatne oskrbe s hrano in opremo, prepešačil 1163 kilometrov pri temperaturah med minus 15 in minus 25 stopinj Celzija. Za uresničitev svojih "polarnih sanj" se je pripravljal dve leti, stroški ekspedicije pa so znašali 200.000 dolarjev.