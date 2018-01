Cene stanovanjskih nepremičnin v EU rasle tudi v lanskem tretjem četrtletju

Luxembourg, 18. januarja - Stanovanjske nepremičnine so se tako v območju z evrom kot na ravni EU v tretjem lanskem četrtletju na letni ravni podražile, in sicer za 4,1 oz. 4,6 odstotka. Na četrtletni ravni so v obeh območjih zrasle za 1,7 odstotka, je danes objavil Eurostat. V Sloveniji so cene na letni ravni beležile 7,9-, na četrtletni ravni pa 0,4-odstotno rast.