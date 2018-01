Komisija DZ za preiskovanje sumov pranja denarja nadaljuje zaslišanja

Ljubljana, 19. januarja - Komisija DZ za preiskovanje sumov pranja denarja v NLB in Novi KBM bo nadaljevala zaslišanja ljudi, ki so bili v primeru NLB v letih 2008 in 2011 na ključnih položajih. Sredi decembra je zaslišala devet ključnih akterjev v NLB, danes je na zaslišanje povabila 10 ljudi iz NLB, urada za preprečevanje pranja denarja in Banke Slovenije.