HRW: Politiki lani dokazali, da se znajo boriti za pravice

New York, 18. januarja - Dogodki v letu 2017 so pokazali, da se voditelji nekaterih držav znajo postaviti za politične pravice, v letnem poročilu ugotavlja organizacija Human Rights Watch (HRW). Dokaz za to, kaj se da doseči, je na primer zmaga Emmanuela Macrona proti skrajni desničarki Marine Le Pen na predsedniških volitvah v Franciji, poudarja HRW.