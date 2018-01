Mladi izpostavljajo prednosti tehniškega študija in dela v Nemčiji, a tudi življenja v Sloveniji

Postojna, 20. januarja - V sklopu foruma Kluba slovenskih podjetnikov, ki je v ponedeljek potekal v Postojni, so pripravili tudi okroglo mizo, na kateri so se spraševali, kako mlade po študiju v Nemčiji pritegniti nazaj v Slovenijo. Tehniški študij in zaposlitev po njem v Nemčiji po besedah mladih nudita številne prednosti, a je zelo vabljivo tudi življenje v Sloveniji.