Razstava Claustra Alpium Iuliarum ponovno v Narodnem muzeju

Ljubljana, 18. januarja - V Narodnem muzeju Slovenije na Muzejski ulici bodo opoldne odprli občasno potujočo razstavo Claustra Alpium Iuliarum - skrivnostna zapuščina starih Rimljanov. Na njej je predstavljen istoimenski poznorimski obrambni sistem, ki je potekal po območju Slovenije in Hrvaške in je bil opuščen v 5. stoletju. Razstava bo na ogled do 18. februarja.