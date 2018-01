Ameriški diplomat Mitchell: ZDA pripravljene pomagati pri reševanju spora med Hrvaško in Slovenijo

Zagreb, 18. januarja - Pomočnik ameriškega državnega sekretarja za Evropo in Evrazijo Wess Mitchell je po sredinem srečanju s hrvaškim notranjim ministrom Davorjem Božinovićem v Washingtonu dejal, da pričakuje reševanje spora med Slovenijo in Hrvaško na konstruktiven način. Dodal je, da so ZDA pripravljene sodelovati pri iskanju končnega dogovora.