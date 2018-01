Raziskovalci v Mariboru pomagajo reševati probleme obrtnikov in podjetnikov

Maribor, 18. januarja - Obrtniki in podjetniki danes v Mariboru s pomočjo raziskovalcev iščejo rešitve za konkretne izzive, s katerimi se srečujejo pri svojem delu in razvoju. Srečanje okoli 20 obrtnikov in podjetnikov iz regije z znanstveniki in raziskovalci je drugo po lanskem v Ljubljani in tokrat poteka na mariborski strojni in elektrotehniški fakulteti.