Milwaukee, 18. januarja - Košarkarji Miami Heat so v severnoameriški ligi NBA ponoči gostovali pri Milwaukee Bucks in zmagali s 106:101. Slovenski zvezdnik Goran Dragić je k zmagi ekipe s Floride v 33 minutah prispeval 15 točk, pet podaj in štiri skoke, a imel tudi šest izgubljenih žog.