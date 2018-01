Maribor junija prestolnica evropske veteranske košarke

Maribor, 18. januarja - Maribor, ki se letos ponaša z nazivom Evropsko mesto športa, bo tik pred začetkom poletja gostil enega najbolj množičnih športnih dogodkov doslej. Športne dvorane in hoteli v mestu bodo od 22. junija do 1. julija napolnjeni z več kot 1500 udeleženci jubilejnega 10. FIMBA evropskega prvenstva veteranskih košarkarjev in košarkaric.