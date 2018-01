V Zagrebu izpolnili primaren cilj, v Varaždin po presežek

Zagreb, 18. januarja - Nad glavami slovenskih rokometašev je po dveh tekmah skupinskega dela evropskega prvenstva na Hrvaškem proti Makedoncem in Nemcem visel "damoklejev meč", v odločilni tretji tekmi pa so v Zagrebu strnili svoje vrste in se po zmagi nad Črnogorci prebili v drugi del tekmovanja, ki bo v prihodnjih dneh potekal v Varaždinu.