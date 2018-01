Newyorške borze v zelenem, indeks Dow Jones prvič preko 26.000

New York, 17. januarja - Newyorške borze so današnje trgovanje končale v zelenem, industrijski indeks Dow Jones pa je prvič presegel mejo 26.000 točk, medtem ko kriptovaluti bitcoin vztrajno pada vrednost. Med drugimi so se podražile delnice podjetij IBM in Dick's Sporting Goods, znova pa so se med drugimi pocenile delnice podjetij General Electric in Fiat.