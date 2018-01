Na Krvavcu se bo tudi uradno začela akcijo Šolar na smuči

Ljubljana, 21. januarja - Na Krvavcu bodo danes tudi uradno odprli akcijo Šolar na smuči. V projektu, ki bo trajal do sobote, bo vsem udeležencem omogočeno brezplačno smučanje in učenje smučanja na Krvavcu, Rogli, Mariborskem Pohorju, Voglu, Cerknem in v Kranjski Gori, so sporočili s policije.