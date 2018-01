Begić spet v zmajevem gnezdu

Ljubljana, 17. januarja - V Petrolu Olimpiji so že prejšnji teden ob predstavitvi novega stratega Zorana Martića napovedali, da se bo v Ljubljano vrnil center Mirza Begić. Uradno so selitev iz Irana dokončali danes, ko je 32-letni center Mirza Begić spet postal član kluba, pogodbo je sklenil do konca sezone 2019/20.