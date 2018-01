Višje sodišče v primeru Cekute ugotovilo, da je njegova kazen izvršljiva

Ljubljana, 17. januarja - Obramba Jureta Cekute je danes prejela sklep ljubljanskega višjega sodišča, na podlagi katerega je obsodilna sodba iz ponovljenega sojenja v zadevi Patria II zoper njega postala izvršljiva, so sporočili in napovedali, da bodo zoper sklep izkoristili vsa preostala pravna sredstva, vse do Evropskega sodišča za človekove pravice.