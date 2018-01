Pahor in Costa s sorodnimi stališči glede prihodnosti EU

Ljubljana, 17. januarja - Predsednik republike Borut Pahor in portugalski premier Antonio Costa sta se danes v Ljubljani strinjala, da Slovenija in Portugalska delita mnoga sorodna stališča do brexita in prihodnosti EU. Dodala sta, da državi ostajata zavezani nadaljnjemu povezovanju EU s prilagoditvami, ki bodo prinesle odgovore na potrebe novega časa in razmer.