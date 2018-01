Nov krog mirovnih pogajanj o Siriji prihodnji teden na Dunaju

New York, 17. januarja - Nov krog mirovnih pogajanj o Siriji pod okriljem Združenih narodov bo 25. in 26. januarja na Dunaju, so danes sporočili iz pisarne posebnega odposlanca ZN za Sirijo Staffana de Misture. Deveti krog pogajanj pod okriljem ZN bo potekal le nekaj dni pred rusko konferenco o koncu konflikta v Siriji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.