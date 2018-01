Odbor DZ seznanjen z lanskimi težkimi razmerami v kmetijstvu

Ljubljana, 17. januarja - Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je danes seznanil s prvo oceno stanja v kmetijstvu za lani. To je bilo težko leto za kmetijstvo, prizadele so ga pozeba, suša, toča in veter, je dejala Marjeta Pintar s kmetijskega inštituta, ki je pripravil poročilo. Z njo se je strinjal tudi minister Dejan Židan: "Res hudo leto za kmetijstvo."