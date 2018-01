Dopinški inšpektorji v Sibiriji prestrašili atlete

Moskva, 17. januarja - Ruska atletska zveza je napovedala preiskavo dogodkov, ki so se prejšnji konec tedna zgodili na dvoranskem prvenstvu Sibirije v Irkutsku. Na njem je kar 36 atletov odpovedalo nastop, potem ko so izvedeli, da so tekmovanje obiskali tudi ruski protidopinški inšpektorji.