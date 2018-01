Newyorške borze uvodoma višje

New York, 17. januarja - Newyorške borze so današnje trgovanje začele z rastjo indeksov, opazneje pa rastejo predvsem delnice v tehnološkem sektorju, med drugim delnice Microsofta in IBM. V ospredju pozornosti vlagateljev so tudi poslovni rezultati največjih ameriških bank, ki poročajo o velikih stroških, ki so posledica davčne reforme.