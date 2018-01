SŽ Olimpija zadnji polfinalist hokejskega DP

Ljubljana, 17. januarja - Po ekipah ECE Celje in Triglav si je kot tretja polfinale državnega prvenstva zagotovila še ljubljanska SŽ Olimpija. Ljubljančani so v povratni četrtfinalni tekmi danes na domačem terenu premagali Maribor s 16:1. Državni prvaki, hokejisti Sija Acronija Jesenic, so se v polfinale kot prvi po rednem delu uvrstili neposredno.