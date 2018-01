Brglez s portugalskim premierjem o Zahodnem Balkanu in dvostranskih odnosih

Ljubljana, 17. januarja - Predsednik državnega zbora Milan Brglez in portugalski premier Antonia Costa sta na današnjih pogovorih v Ljubljani odnose med Slovenijo in Portugalsko ocenila kot dobre, državi pa povezujejo zavezanost evropskim vrednotam in podobna stališča glede številnih tem EU. Govorila sta tudi o širitvi EU na Zahodni Balkan, so sporočili iz DZ.