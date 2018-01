Ljubljana, 17. januarja - STA bo danes ob 16.00 objavila tematski sklop pred evropskim prvenstvom v futsalu. Med vsebinami so tako ozadje pred prvenstvom, ki ga bo Ljubljana gostila med 30. januarjem in 10. februarjem, vključno s pregledom zgodovine in pravil futsala, intervjujem z direktorjem prvenstva in statističnim pregledom preteklih prvenstev ter slovenskih nastopov.