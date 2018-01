Trstenjakova in Žgank judoista leta

Ljubljana, 17. januarja - Judo zveza Slovenije je danes v Ljubljani podelila nazive najboljšim minulega leta. V ženski kategoriji je to po pričakovanjih postala najboljša posameznica kategorije do 63 kilogramov zadnjih nekaj let Tina Trstenjak, pri moških se je naslova veselil svetovni podprvak v kategoriji do 90 kilogramov Mihael Žgank.