Davčna reforma oklestila dobiček Bank of America

New York, 17. januarja - Ameriška banka Bank of America je v lanskem zadnjem četrtletju ustvarila 2,1 milijarde dolarjev čistega dobička, kar je 50,2 odstotka manj kot v enakem obdobju leta 2016, vendar več od napovedi. Banka je padec dobička pripisala enkratnim stroškom, povezanim z davčno reformo, ki so v zadnjem trimesečju lanskega leta dosegli 2,9 milijarde dolarjev.