Cerar s portugalskim kolegom o gospodarskem sodelovanju in izzivih v EU

Ljubljana, 17. januarja - Slovenski in portugalski premier Miro Cerar in Antonio Costa sta danes se danes v Ljubljani pogovarjala o poglabljanju gospodarskega sodelovanja ter aktualnih izzivih v EU. Med njimi sta na novinarski konferenci po pogovorih omenila migracije in Zahodni Balkan. Državi se pripravljata tudi na predsedovanje Svetu EU, ki obe čaka leta 2021.