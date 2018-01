Proračunski primanjkljaj se je v letu 2017 prepolovil

Ljubljana, 17. januarja - Proračunski primanjkljaj se je lani skorajda prepolovil in je po predhodnih podatkih znašal 332,4 milijona evrov oz. 0,8 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). Prihodki so bili za 6,1 odstotka večji kot v letu 2016, odhodki pa so porasli za 1,7 odstotka. Več denarja se je porabilo predvsem za ceste, manj pa za plačila obresti.